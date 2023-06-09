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В Пензе осужденные выполнят заказ на пошив формы для юнармейцев на сумму более 1 млн. рублей

14:10 | 09.06.2023 | Общество

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Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №1 в Пензе, выполнят заказ по пошиву 320 комплектов одежды для юнармейцев на сумму более 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСИН России.

В Пензе осужденные выполнят заказ на пошив формы для юнармейцев на сумму более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Производственный сектор учреждения оснащен всеми необходимыми ресурсами для выполнения заказов любой сложности», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что имеется шесть цехов по изготовлению изделий легкой промышленности, более 170 единиц современного швейного оборудования и свыше 150 обученных трудоустроенных осужденных.

«Пошив изделий в рамках реализации договора позволит дополнительно привлечь к труду 15 осужденных», — сказано в сообщении.

Исправительная колония №1 строгого режима находится в Пензе на улице Автоматный переулок, 1. Она предназначена для содержания лиц мужского пола, впервые осужденных к наказанию в виде лишения свободы.

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