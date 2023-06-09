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Судья в почетной отставке Евгений Страхов умер на 95-м году жизни

16:16 | 09.06.2023 | Общество

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Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Судья в почетной отставке, заслуженный юрист РСФСР Евгений Страхов скончался на 95-м году жизни в минувший четверг, 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Судья в почетной отставке Евгений Страхов умер на 95-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Евгений Васильевич был принципиальным, требовательным к себе и подчиненным ему работникам, честно и добросовестно исполнял служебные обязанности, имел активную жизненную позицию, его отличали скромность, порядочность, человечность и трудолюбие», — говорится в некрологе, размещенном на сайте облсуда.

«Коллектив Пензенского областного суда и все судейское сообщество региона выражают искренние соболезнования родным и близким Евгения Васильевича», — добавляется в нем.

Страхов Евгений Васильевич родился в Бугульме 22 февраля 1929 года.

В 1950 году после окончания института работал оперативным сотрудником в УКГБ Свердловска, через год был переведен в Свердловск-45.

В 1954 году после сокращения штата УКГБ поступил работать на завод «Электрохимприбор» города Свердловска-45.

В 1957 году был назначен судьей специального «Суда-200» Свердловска-45.

В 1967 году приступил к исполнению обязанностей судьи специального «Суда-90», позднее был назначен заместителем председателя суда, а с 1982 по 1989 годы работал председателем специального «Суда-90».

Являлся секретарем партийной организации суда и прокуратуры, депутатом трех созывов городского совета, председателем ревизионной комиссии горкома КПСС.

Неоднократно награждался почетными грамотами. В 1982 году был отмечен знаком министерства юстиции СССР «За успехи в работе». В 1989 году ему было присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР». Был награжден медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда».

С 1989 по 1993 годы возглавлял юридическую консультацию города Заречного Пензенской области.

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