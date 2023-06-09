Стали известны результаты прокурорских проверок органов опеки и попечительства в Пензенской области Общество

Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Пресс-служба прокуратуры Пензенской области обнародовала результаты проведенных проверок органов опеки и попечительства.

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«Выявлена некорректная работа прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (ППО АИСТ ГБД). Вследствие нарушений в его работе анкеты одних и тех же несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, значились за различными органами опеки и попечительства, а анкеты воспитанников детских домов не были доступны соответствующему органу опеки и попечительства. Кроме того, установлено, что сотрудники регионального министерства образования не имели доступа к Единой государственной информационной системе социального обеспечения, что препятствовало осуществлению ими своих полномочий», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по результатам представления, внесенного министру образования региона, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Проведены прокурорские проверки соблюдения прав воспитанников детских домов. В предшествующие годы по мерам прокурорского реагирования в четырех из пяти функционирующих в регионе учреждений для детей-сирот проведены ремонтные работы — замена окон, системы отопления, асфальтирование территории, закуплен автотранспорт. Однако в ходе настоящей проверки прокуроры Кузнецка, Пензенского, Спасского и Мокшанского районов выявили в этих учреждениях нарушения правил пожарной безопасности, ведения медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологических требований. Их руководителям внесены представления об устранении нарушений, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что в ходе проверок органов опеки и попечительства Пензы, Белинского, Городищенского, Земетчинского, Колышлейского, Лунинского, Сердобского и иных районов были выявлены нарушения порядка оформления документов для установления опеки, факты непринятия мер к защите прав опекаемых, случаи несвоевременного принятия решений об отстранении опекунов.

«Допускались многочисленные нарушения правил ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, не проводились проверки условий их жизни и воспитания, не принимались меры к защите имущественных прав детей, оставшихся без родительской опеки. Руководителям органов местного самоуправления прокурорами внесены представления об устранении нарушений», — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по материалам проверки прокуратуры Первомайского района Пензы возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«Кроме того, прокурор района внес представление начальнику управления образования Пензы в связи с непринятием этим ведомством современных мер к защите прав ребенка, находящегося в социально опасном положении. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — добавляется в сообщении.

Из него также следует, что прокуроры Башмаковского и Сосновоборского районов потребовали устранить нарушения законодательства при организации ежегодной диспансеризации детей, оставшихся без родительской опеки.

«Календарный план диспансеризации детей-сирот ГБУЗ «Сосновоборская участковая больница» на 2023 год не составлялся, а аналогичный документ ГБУЗ «Башмаковская районная больница» не предусматривал осмотр детей врачом-психиатром. По актам прокурорского реагирования нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.