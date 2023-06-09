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Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

18:00 | 09.06.2023 | Общество

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Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные, региональные и ведомственные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в облправительстве в пятницу, 9 июня.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«В преддверии Дня России и Дня города вручил пензенцам государственные, ведомственные и региональные награды. Эти люди заслужили их добросовестным трудом на благо страны и области. В частности, четверым пензенцам по поручению президента вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством», почетные звания и грамоты», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что особенно гордится пензенцами, которые, несмотря на собственные недуги, помогают другим.

«Один из таких — Сергей Китов. Этот отзывчивый парень продает изделия, сделанные своими руками, а на вырученные деньги покупает подарки для ребят с инвалидностью. С самого начала СВО Сергей занимается сбором гумпомощи для бойцов. Безмерно благодарен ему за неравнодушие, с удовольствием вручил Сергею нагрудный знак «Горячее сердце», — сообщил Олег Мельниченко.

Кроме того, по словам губернатора, он вручил региональные награды двум бойцам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.

«Они с честью выполняют задачи СВО. Горжусь нашими военнослужащими, вы пример мужества и отваги», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что отличившимся жителям Пензенской области передал награды и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Наши земляки помогают восстанавливать там разрушенную инфраструктуру», — напомнил глава региона.

Он проинформировал, что вклад Пензенской области в развитие Запорожья отмечен на федеральном уровне — в адрес облправительства поступила благодарность Минстроя России.

«Поздравляю всех с наступающими праздниками! Желаю успехов и крепкого здоровья», — пожелал Олег Мельниченко.

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