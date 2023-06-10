На здании госархива Пензенской области открыта мемориальная доска Татьяне Евневич Общество

Пенза, 10 июня 2023. PenzaNews. Мемориальная доска историку, краеведу, архивисту Татьяне Евневич, возглавлявшей государственный архив Пензенской области с 1991 по 2016 годы, открыта на здании учреждения.

Фото: Penzarhiv.pnzreg.ru

В торжественном мероприятии, состоявшемся в минувшую пятницу, 9 июня, приняли участие представители власти и коллеги Татьяны Евневич.

Обращаясь к присутствующим, министр по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов назвал этот день значимым в истории региона.

«Мы отдаем дань уважения и признательности Татьяне Алексеевне Евневич. Ее жизнь являлась ярким примером ответственного труда и преданности избранному делу. Она была одним из видных историков, краеведов и архивистов Пензенской области рубежа XX и XXI веков», — сказал он.

Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к мемориальной доске, сообщается на сайте министерства по делам архивов региона.

Евневич Татьяна Алексеевна родилась в Пензе 6 ноября 1955 года.

После окончания средней школы в Заречном в 1973 году поступила в Московский государственный историко-архивный институт на специальность «Историко-архивоведение».

В 1978 году была направлена на работу в государственный архив Пензенской области на должность старшего архивиста отдела комплектования, ведомственных архивов и экспертизы, через год стала старшим научным сотрудником отдела.

В июне 1991 года заняла должность заместителя директора учреждения по основной деятельности, в декабре того же года возглавила государственный архив Пензенской области, которым руководила по 2016 год.

Скончалась 4 октября 2018 года.