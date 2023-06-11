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Пензенские поисковики разыскивают родственников красноармейца Митрофана Четверикова

14:00 | 11.06.2023 | Общество

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Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Поискового движения России разыскивают родственников красноармейца Митрофана Четверикова, который был призван лопатинским райвоенкоматом.

Пензенские поисковики разыскивают родственников красноармейца Митрофана Четверикова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«7 июня в Глазуновском районе Орловской области подняли остатки бойца с медальоном. Медальон принадлежит красноармейцу Четверикову Митрофану Никифоровичу 1903 года рождения, место рождения — Пензенская область, Пачелмский район. В 1941 году призван лопатинским РВК», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

«В медальоне указано имя жены — Четвериковой Просковьи Леонтьевны. Адрес семьи: Пензенская область, Лопатинский район, село Козловка. Служил в 307-й стрелковой дивизии. Письменная связь прервалась в августе 1942 года», — добавила собеседница агентства.

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