Пензенские поисковики разыскивают родственников красноармейца Митрофана Четверикова Общество

Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Поискового движения России разыскивают родственников красноармейца Митрофана Четверикова, который был призван лопатинским райвоенкоматом.

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«7 июня в Глазуновском районе Орловской области подняли остатки бойца с медальоном. Медальон принадлежит красноармейцу Четверикову Митрофану Никифоровичу 1903 года рождения, место рождения — Пензенская область, Пачелмский район. В 1941 году призван лопатинским РВК», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

«В медальоне указано имя жены — Четвериковой Просковьи Леонтьевны. Адрес семьи: Пензенская область, Лопатинский район, село Козловка. Служил в 307-й стрелковой дивизии. Письменная связь прервалась в августе 1942 года», — добавила собеседница агентства.