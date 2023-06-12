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Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем России и 360-летием Пензы

09:17 | 12.06.2023 | Общество

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Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем России и 360-летием города Пензы.

Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем России и 360-летием Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня мы чествуем нашу великую Родину — страну с многовековой историей, уникальным духовным наследием, славную победами российского оружия и трудовыми свершениями. Пензенская область — лишь малая часть бескрайней России, но наши успехи позволяют вносить достойный вклад в укрепление социально-экономического потенциала страны, в повышение качества жизни ее граждан», — отметил глава региона.

Он добавил, что многие поколения пензенцев отдавали свои знания, силы и талант для процветания любимого города.

«И сегодня Пенза — признанный научный, индустриальный, культурный и спортивный центр. Город трудовой доблести. Мы строим детские сады и школы, мосты и дороги, медицинские центры и спортивные сооружения. Открываем новые производства и объекты культуры. Пенза растет и расцветает. И это благодаря вашему труду, дорогие мои земляки!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор выразил жителям региона, особенно ветеранам, благодарность за большую плодотворную работу, за неизменную верность и преданность родному краю.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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