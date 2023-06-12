В Пензе из-за погоды отменили шествие трудовых коллективов по случаю Дня города Общество

Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Шествие трудовых коллективов, которое должно было состояться в центре Пензы по случаю Дня города в 11.00 понедельника, 12 июня, отменено из-за погодных условий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«Учитывая аномальное снижение температуры наружного воздуха и дождь, принято решение отменить запланированное на 12 июня шествие трудовых коллективов. Движение транспорта по улице Пушкина будет осуществляться в привычном режиме», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также не будут проводиться детские концерты на площади Ленина.

«Остальная программа мероприятий на данный момент остается без изменений. В 13.30 — авиашоу на набережной реки Суры. Здесь же в 22.00 состоится праздничный салют», — указано в сообщении.

В тексте отмечается, что с учетом погодных условий возможна корректировка графика работы открытых площадок.