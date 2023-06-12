Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем России и 360-летием Пензы Общество

Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей с Днем России и 360-летием Пензы.

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«Дорогие земляки! Уважаемые пензенцы! Сегодня мы отмечаем двойной праздник — День России и юбилей нашего любимого города! Мы гордимся нашей страной и своей малой родиной, нашей историей, традициями, достижениями наших земляков. Вместе мы создаем будущее родной Отчизны и своего любимого города», — сказал он.

Владимир Мутовкин поблагодарил жителей за вклад в процветание и благополучие Пензы.

«Своими трудом вы делаете наш город краше и комфортнее. Уверен, что вместе мы сможем реализовать все задуманное. Все самое лучшее, что создавалось усилиями старшего поколения, мы возьмем в будущее и обогатим новыми достижениями», — подчеркнул спикер гордумы.

«Желаю большого счастья, крепкого здоровья, созидательной энергии, успехов во всех начинаниях и новых свершений во славу России и нашей малой родины! Пусть на пензенской земле и в нашей стране царят мир, дружба, взаимопонимание и любовь! С праздником!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба пензенской гордумы.