В УФНС проинформировали о планируемом закрытии территориально обособленных рабочих мест в Башмаково и Земетчино Общество

Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Территориально обособленные рабочие места ИФНС России №6 по Башмаковскому и Земетчинскому районам будут закрыты с 26 июня в связи с проведением организационно-штатных мероприятий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Федеральной налоговой службы.

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«Прием налогоплательщиков продолжает осуществляться в центральном офисе межрайонной ИФНС России №6 по Пензенской области по адресу: [...] Нижний Ломов, улица Розы Люксембург, 4Б, операционный зал», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что налогоплательщики также могут обратиться за получением государственных услуг ФНС России в многофункциональные центры в Башмаково и Земетчино.

«Развитие интернет-сервисов и электронных услуг позволяет налогоплательщикам получить услуги в полном объеме, несмотря на закрытие ТОРМ», — отмечается в сообщении.