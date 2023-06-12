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Олег Мельниченко поблагодарил представителей пилотажной группы «Звезда» за авиашоу в Пензе в День города

16:41 | 12.06.2023 | Общество

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Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поблагодарил представителей пилотажной группы «Звезда» за авиашоу, показанное в Пензе в День города.

Олег Мельниченко поблагодарил представителей пилотажной группы «Звезда» за авиашоу в Пензе в День города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тысячи пензенцев и гостей города сегодня любовались выступлением пилотажной группы «Звезда» у стелы «Росток». Несмотря на то, что погода подвела, многие пришли на набережную семьями. Думаю, что все зрители получили большое удовольствие. Как и обещали, летчики показали фигуры высшего пилотажа. Здорово украсили шоу пиротехнические эффекты. От лица жителей и от себя лично хочу поблагодарить пилотов за яркое выступление!» — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 12 июня.

«Я думаю, это стало ярким моментом празднования Дня России и 360-летия нашей любимой Пензы!» — добавил Олег Мельниченко.

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