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Салют на набережной стал финальным аккордом торжеств в честь Дня России и 360-летия Пензы

09:22 | 13.06.2023 | Общество

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Пенза, 13 июня 2023. PenzaNews. Праздничный салют на набережной реки Суры стал финальным аккордом торжеств, посвященных Дню России и 360-летию Пензы, которые прошли в минувший понедельник, 12 июня.

Салют на набережной стал финальным аккордом торжеств в честь Дня России и 360-летия Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

В этот день набережная стала одной из концертных площадок, на которой свои творческие номера представили ансамбль песни и танца «Казачья застава», муниципальный эстрадно-духовой оркестр под управлением Антона Пригарева, вокальный коллектив «Домисолька», театр эстрады «Провинция» и другие.

В финальной части программы выступили воспитанники образцовой студии свободного танца «Рай» детской школы искусств №8.

Завершил концерт 20-минутный салют.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после этого специально выделенный транспорт доставил горожан в разные районы Пензы. Дополнительно была организована работа 43 единиц подвижного состава: 27 автобусов большого класса и 16 — малого.

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