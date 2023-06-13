Жителей Кузнецка предупредили об ограничениях в связи с учениями «Циклон-2023» в районе автовокзала Общество

Кузнецк, 13 июня 2023. PenzaNews. Движение транспорта будет ограничено в районе автовокзала в Кузнецке в связи с проведением тактико-специального учения «Циклон-2023» под руководством оперативного штаба в Пензенской области в предстоящую среду, 14 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«В период с 9.00 по 17.00 будет перекрыто движение по следующим участкам: улица Белинского — от перекрестка с улицей Комсомольской до перекрестка с улицей Дарвина, улица Правды — от дома №1 до перекрестка с улицей Молодой Гвардии, улица Манторова — от перекрестка с улицей Калинина до перекрестка с улицей Белинского, улица Дарвина — от перекрестка с улицей Калинина до перекрестка с улицей Белинского, улица Ленина — от перекрестка с улицей Дарвина до перекрестка с улицей Овражной», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что деятельность кузнецкого автовокзала в связи с учениями будет организована по особому графику.

Из сообщения следует, что движение рейсовых автобусов будет осуществляться по маршруту: «ПАТП — улица Молодой Гвардии — улица Калинина — улица Московская — улица Белинского — улица Стекловская — кассы».

«При проведении учения запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы», — отмечается в тексте.