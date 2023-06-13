В мероприятиях в честь Дня России и Дня города в Пензе приняли участие примерно 105 тыс. человек Общество

Пенза, 13 июня 2023. PenzaNews. Примерно 105 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России и Дню города, которые прошли в Пензе с 9 по 12 июня. Об этом сообщил начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Олег Викулов в ходе совещания, состоявшегося в горадминистрации во вторник, 13 июня.

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В свою очередь глава Пензы Александр Басенко поблагодарил подчиненных за качественную организацию и проведение мероприятий.

«Отдельно хочется отметить управления культуры и ЖКХ, которые проделали колоссальную работу. Обратная связь от горожан указывает на то, что жители остались довольны. Это для нас самое главное», — сказал он.

Александр Басенко добавил, что с 360-летием Пензы жителей поздравили губернатор Олег Мельниченко, а также известные земляки — Павел Воля, Тимур Родригез, Егор Крид, Мария и Анна Ситтель, Евгений Рожков и другие.

«Спасибо за теплые слова, за любовь и внимание к городу», — цитирует главу Пензы пресс-служба мэрии.