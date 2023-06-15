Семь пензенских НКО выиграли президентские гранты на сумму более 46 млн. рублей Общество

Пенза, 15 июня 2023. PenzaNews. Семь некоммерческих организаций Пензенской области получат более 46 млн. рублей по итогам второго в 2023 году конкурса президентских грантов.

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Максимальный грант — 37 млн. 742 тыс. 260 рублей — выиграла автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» на реализацию проекта «Экосистема «Квартала Луи» — новые возможности для развития инклюзии в РФ».

Благотворительный фонд «Дарья» получит 3 млн. 657 тыс. 105,97 рубля на проект «Движение».

Пензенское региональное отделение Всероссийского общества глухих сможет потратить грант в размере 1 млн. 600 тыс. 68 рублей на проект «Вас слышат»: центр помощи инвалидам по слуху».

Грант в размере 999 тыс. 522 рубля будет выделен пензенской региональной благотворительной общественной организации «Люди.Идеи» на реализацию проекта «Активное долголетие 80+».

Автономная некоммерческая организация «Федерация детского технического творчества» получит 872 тыс. 254 рубля на проект «Молодежное конструкторское бюро (МКБ) «Мы моделируем будущее!»

Местной спортивной общественной организации «Спорт для всех города» Сердобска будет предоставлено 699 тыс. 86 рублей на реализацию проекта «Память о героях».

Автономная некоммерческая организация поддержки, развития и актуализации художественного стеклоделия, прикладных искусств и творческих инициатив «Содружество практик» выиграла грант в размере 496 тыс. 102,75 рубля на проект «Стекольный практикум».