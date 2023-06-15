Срок завершения ремонта дороги на улице Рябова в Пензе перенесен на начало августа Общество

Пенза, 15 июня 2023. PenzaNews. Контракт с подрядчиком, выполняющим ремонт автодороги на улице Рябова в Пензе, продлен до начала августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Перенос сроков возник в связи с тем, что в процессе ремонта были найдены инженерные сети, которые отсутствовали в исполнительной документации», — сказано в тексте.

В нем приводятся слова начальника МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Вадима Астафьева, который пояснил, что около двух месяцев ушло на то, чтобы определить назначение и владельцев сетей, после чего провести комплекс мер по защите или выносу коммуникаций.

«В настоящее время из важных объектов, требующих дополнительного внимания, остался один водопровод. Все необходимые ресурсы для того, чтобы этот подземный участок сети заменить и защитить футляром, у подрядчика имеются. Для понижения уровня грунтовых вод в теле дороги проложили сети дождевой канализации, которые свели в две канализационные насосные станции. Параллельно подрядчик обустраивает дорожную одежду, освещение, тротуары и бордюры», — уточняется в сообщении мэрии.

В тексте обращается внимание на то, что во время ремонта дороги проезжую часть «перекрывали частично, создавали участки временного объезда для обеспечения доступа работников на предприятия, находящиеся на этой улице».