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В Пензенской области прошли антитеррористические учения «Циклон-2023»

14:26 | 16.06.2023 | Общество

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Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения «Циклон-2023» прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на базе автовокзала Кузнецка.

В Пензенской области прошли антитеррористические учения «Циклон-2023»

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, условная диверсионно-разведывательная группа обстреляла нефтеперекачивающую станцию в Кузнецком районе, «заминировала» железнодорожные пути, совершила вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и автовокзал с последующим захватом «заложников» в автобусе.

С целью реализации своих планов члены группы использовали беспилотники, самодельные взрывные устройства большой мощности и отравляющие вещества. В дальнейшем они угрожали расстрелом «заложников» и выдвинули требования.

Подразделения всех экстренных служб оперативно были приведены в боевую готовность, незамедлительно прибыли в район проведения антитеррористических мероприятий для выполнения задач по предназначению.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи организации межведомственного взаимодействия, обеспечения связи и управления, мероприятия по оцеплению и блокированию территории, на которой находились «террористы», фильтрации, конвоированию задержанных «преступников» и их «пособников», эвакуации жителей Кузнецка, проживающих в непосредственной близости с местом расположения объекта, а также ликвидации угрозы взрыва.

В ходе проведенных мероприятий в рамках учебной контртеррористической операции (КТО) «террористы» были нейтрализованы силами подразделений специального назначения, «заложники» освобождены, последствия подрыва взрывного устройства ликвидированы.

В результате учений получен дополнительный опыт организации и проведения КТО, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.

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