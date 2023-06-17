Олег Мельниченко вручил госнаграды сотрудникам Росгвардии, вернувшимся из зоны СВО Общество

Пенза, 17 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил государственные награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка» — сотрудникам Росгвардии, вернувшимся из зоны специальной военной операции.

Фото: Pnzreg.ru

Двое бойцов удостоены медалей ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, глава региона отметил высокий профессионализм сотрудников ведомства, их верность Родине и ответственное отношение к порученному делу.

«От имени правительства Пензенской области благодарю вас за ту работу, которую вы делали на новых территориях Российской Федерации. Уверен, что без вашего участия становление нормальной жизни в этих субъектах нашей страны было бы невозможно», — сказал он.

«Желаю, чтобы свой отпуск вы провели с родными и близкими вам людьми. Для них огромное счастье, что вы вернулись живыми и здоровыми», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.