18:35:32 Суббота, 17 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко вручил госнаграды сотрудникам Росгвардии, вернувшимся из зоны СВО

13:33 | 17.06.2023 | Общество

Печать

Пенза, 17 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил государственные награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка» — сотрудникам Росгвардии, вернувшимся из зоны специальной военной операции.

Олег Мельниченко вручил госнаграды сотрудникам Росгвардии, вернувшимся из зоны СВО

Фото: Pnzreg.ru

Двое бойцов удостоены медалей ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, глава региона отметил высокий профессионализм сотрудников ведомства, их верность Родине и ответственное отношение к порученному делу.

«От имени правительства Пензенской области благодарю вас за ту работу, которую вы делали на новых территориях Российской Федерации. Уверен, что без вашего участия становление нормальной жизни в этих субъектах нашей страны было бы невозможно», — сказал он.

«Желаю, чтобы свой отпуск вы провели с родными и близкими вам людьми. Для них огромное счастье, что вы вернулись живыми и здоровыми», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены пять человек Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась более 2 млн. рублей
В Пензе пожилая женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Пензенской области 18 июня пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»
Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 160 тыс. рублей Александр Бедикин проведет прямую линию 21 июня
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама