В Пензенской области органы прокуратуры выявили нарушения, допущенные при реализации 10 нацпроектов Общество

Пенза, 18 июня 2023. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области с начала 2023 года выявили нарушения, допущенные при реализации 10 из 13 национальных проектов, исключение составили нацпроекты «Наука», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Случаи несоблюдения требований законодательства допускались как на этапах получения бюджетных средств, формирования закупочной документации, так и при строительстве объектов социальной инфраструктуры, приемке выполненных работ, оказанных услуг. Имели место факты длительного неиспользования приобретенного оборудования», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что с начала текущего года в данной сфере зафиксировано 297 нарушений закона, в связи с чем внесено 177 представлений, предъявлено 23 исковых заявления на сумму свыше 968 тыс. рублей, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, 11 лиц привлечены к административной ответственности, объявлено семь предостережений, по материалу прокурорской проверки возбуждено и расследуется одно уголовное дело.