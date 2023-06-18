02:18:18 Понедельник, 19 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области органы прокуратуры выявили нарушения, допущенные при реализации 10 нацпроектов

10:06 | 18.06.2023 | Общество

Печать

Пенза, 18 июня 2023. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области с начала 2023 года выявили нарушения, допущенные при реализации 10 из 13 национальных проектов, исключение составили нацпроекты «Наука», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области органы прокуратуры выявили нарушения, допущенные при реализации 10 нацпроектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Случаи несоблюдения требований законодательства допускались как на этапах получения бюджетных средств, формирования закупочной документации, так и при строительстве объектов социальной инфраструктуры, приемке выполненных работ, оказанных услуг. Имели место факты длительного неиспользования приобретенного оборудования», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что с начала текущего года в данной сфере зафиксировано 297 нарушений закона, в связи с чем внесено 177 представлений, предъявлено 23 исковых заявления на сумму свыше 968 тыс. рублей, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, 11 лиц привлечены к административной ответственности, объявлено семь предостережений, по материалу прокурорской проверки возбуждено и расследуется одно уголовное дело.

Новости партнеров
Читайте также
В селе Каменка начат монтаж модульного ФАПа В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены пять человек
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась более 2 млн. рублей В Пензе пожилая женщина госпитализирована после наезда автомобиля
В Пензенской области 18 июня пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса» Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 160 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама