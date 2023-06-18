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В колонии №5 изготовят восемь контейнерных площадок для Первомайского района Пензы

12:07 | 18.06.2023 | Общество

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Пенза, 18 июня 2023. PenzaNews. Осужденные центра трудовой адаптации исправительной колонии №5 изготовят восемь контейнерных площадок для Первомайского района Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСИН России.

В колонии №5 изготовят восемь контейнерных площадок для Первомайского района Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что соответствующая договоренность достигнута в ходе рабочей встречи начальника ФКУ «Исправительная колония №5» Алексея Нестерова и главы администрации Первомайского района города Лидии Беляковой.

«Муниципальный контракт будет заключен на сумму более 1 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что контейнерные площадки будут изготовлены в соответствии с техническим заданием с учетом современных требований и норм.

ИК №5 — исправительная колония строгого режима. Расположена на улице Пушанина в Пензе. Предназначена для содержания лиц мужского пола, неоднократно осужденных к наказанию в виде лишения свободы.

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