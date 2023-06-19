Сотрудники «Билайна» в честь 20-летия пензенского отделения высадили на набережной Суры «Сиреневый сад» Общество

Пенза, 19 июня 2023. PenzaNews. Сотрудники оператора связи «Билайн» в честь 20-летия пензенского отделения высадили на набережной реки Суры — недалеко от моста Дружбы — «Сиреневый сад». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 19 июня.

Фото: пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

«В 2003 году в Пензе были введены в коммерческую эксплуатацию первые три базовые станции стандарта 2G — на улице Пушкина, проспекте Победы и на здании РТПЦ, а также был совершен первый звонок в мобильной сети «Билайн» в регионе. Эти события стали точкой отсчета в истории пензенского отделения оператора», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что сирень была выбрана неслучайно.

«На языке цветов она означает верность и крепкую дружбу, что хорошо символизирует отношение «Билайна» к своим клиентам. Кроме того, осенью — в более благоприятный для посадки сезон — компания планирует расширить сад, высадив еще больше растений», — поясняется в сообщении.

Как подчеркнул директор пензенского отделения «Билайна» Антон Тайдонов, 20 лет назад оператор начал всего с нескольких базовых станций в Пензе, которые работали в стандарте GSM, а сейчас предоставляет связь на территории всего региона, перейдя на формат 4G.

«Но важнее то, что за эти годы мы не изменили своему главному ориентиру — клиенту. На сегодняшний день практически каждый третий житель Пензенской области — это абонент «Билайна», и это одно из главных наших достижений. И нам хотелось, чтобы празднование юбилея отделения стало знаковым и запомнилось не только сотрудникам компании, но и горожанам. Надеюсь, высаженный сад будет долго цвести и радовать взгляды», — прокомментировал Антон Тайдонов, слова которого приводятся в пресс-релизе.