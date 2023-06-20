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Пензенский облсуд изменил наказание, назначенное матери малолетнего ребенка за комментарий в соцсети

12:05 | 20.06.2023 | Общество

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Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу жительницы Пензы, которая просила заменить на штраф наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов, назначенное ей постановлением Октябрьского районного суда за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Пензенский облсуд изменил наказание, назначенное матери малолетнего ребенка за комментарий в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы облсуда, в декабре 2022 года в одном из сообществ соцсети, в котором состоит более 230 тыс. участников, женщина разместила под публикацией свой комментарий, направленный на возбуждение вражды по отношению к группе лиц, объединенных по территориальному признаку.

В пресс-релизе отмечается, что в апелляционной жалобе жительница Пензы просила заменить наказание на штраф, так как в случае выхода на обязательные работы ей не с кем будет оставить маленького ребенка.

«Суд апелляционной инстанции счел возможным удовлетворить жалобу», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что женщине назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

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