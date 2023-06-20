В Заречном на муниципальной детской игровой площадке выявлены нарушения безопасности Общество

Заречный, 20 июня 2023. PenzaNews. Прокуратура Заречного Пензенской области выявила нарушения требований безопасности в детском игровом комплексе «Городок».

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«Установлен значительный износ некоторых элементов веревочного оборудования (лестниц, канатов), на конструкции в виде турников и лестниц имелись травмоопасные остатки демонтированного оборудования в виде цепей. Кроме того, находящиеся на высоте от земли конструкции в виде трех домиков стоят на одной опоре и при нахождении там детей, забирающихся посредством веревочной лестницы либо подвесного мостика, сильно раскачиваются и становятся под наклоном, что может привести к их падению», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что в целях устранения выявленных нарушений главе ЗАТО было внесено представление.

«По результатам его рассмотрения поврежденные элементы спортивного и игрового оборудования заменены, запрещена эксплуатация устаревшей спортивной конструкции в виде турников и лестниц, подготовлены документы к ее списанию и утилизации. Одно виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.

В сообщении подчеркивается, что полное устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры Заречного.