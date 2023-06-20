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Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО

18:00 | 20.06.2023 | Общество

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Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО

Фото: T.me/omelnichenko

«Очередной гуманитарный груз нашим бойцам доставили участники народного движения «Пенза своих не бросает», в их числе — руководитель Елена Викторовна Корчагина. Они привезли посылки для пензенцев из 3-го полка, 3-й мотострелковой дивизии, 15-й бригады и 22-го ракетно-зенитного полка. Помогли им с транспортом», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 20 июня.

По его словам, волонтеры постоянно находятся на связи с бойцами и точно знают, что им необходимо.

«В этом гуманитарном конвое они привезли сетку-рабицу, строительные материалы, инструменты, маскировочные сети, костюмы для снайперов и разведчиков, запчасти для транспорта, покрышки, диски, а также тепловизоры. Помимо этого, пензенцы подготовили подарки для совсем юных жителей ЛНР — привезли им четыре велосипеда. Не передать словами, как счастливы были дети. Ребята ни разу не катались на велосипеде, а теперь благодаря неравнодушным пензенцам у них появилась такая возможность», — отметил Олег Мельниченко.

Он поблагодарил за отзывчивость и доброту активистов движения и лично Елену Корчагину.

«Сбор гуманитарной помощи не останавливаем. Бойцы нуждаются в нашей поддержке, и мы их не подведем», — подчеркнул губернатор.

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