В Пензе в августе планируется завершить строительство центра активного долголетия Общество

Пенза, 21 июня 2023. PenzaNews. Работы по строительству центра активного долголетия на улице Собинова в Пензе планируется завершить в августе. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Продолжаю контролировать строительство важных для региона объектов. Один из таких — центр активного долголетия на улице Собинова в Пензе. Работы в нем практически завершены. Строители выполнили обшивку фасада, установили окна и двери, провели вентиляцию. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, монтаж оборудования. Рабочие также устанавливают пандусы, обустраивают входную группу, благоустраивают территорию», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 21 июня.

По его словам, в здание завозят мебель и оборудование.

«Строительство идет с опережением графика, планируем, что работы завершим уже в августе. Сейчас у нас готовность объекта составляет 82%», — уточнил он.

Олег Мельниченко отметил, что «выполнен огромный пласт работ».

«Уверен, что нашим пенсионерам понравится новый центр, ведь мы продумали все до мелочей, чтобы они чувствовали себя там как дома», — подчеркнул губернатор Пензенской области.