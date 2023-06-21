День молодежи в Пензе отметят фестивалем «Калейдоскоп времен» Общество

Пенза, 21 июня 2023. PenzaNews. Посвященный Дню молодежи фестиваль «Калейдоскоп времен», в рамках которого будут работать тематические площадки «Древняя Русь», «Российская империя», «Рожденные в СССР» и «Современная Россия», пройдет в Пензе в предстоящее воскресенье, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, главная сцена будет расположена у стелы «Росток». Торжественное открытие фестиваля состоится в 15.00. Запланированы массовый хоровод и выступления творческих коллективов.

На площадке «Древняя Русь» в сквере на улице Славы будут организованы мастер-классы и подвижные игры. Гости смогут сделать запоминающиеся снимки в тематической фотозоне и посетить выставки народных костюмов, оружия и доспехов.

На площадке «Российская империя», которая расположится поблизости, будут представлены мастер-классы по изготовлению веера и разучиванию классического танца, выставки, салонные игры. Запланирована работа шаржиста. Также в программе — театрализованная постановка и массовый вальс.

На площадке «Рожденные в СССР» на набережной реки Суры будут проводиться мастер-классы по буги-вуги, аэробике, игры со скакалкой, предусмотрен «Орлятский круг». Все желающие смогут посетить тематические выставки и фотозоны, принять участие в турнире по игре Mortal Combat советского периода.

На площадке «Современная Россия» в районе скейт-парка на набережной будут обучать основам катания на роликах и скейтборде, проведут мастер-классы по современным танцам. Запланированы массовые катания на роликах и квиз «60 секунд».

Около амфитеатра программой предусмотрены КВН и «Диалог на равных» с актером сериала «Универ» Константином Шелягиным.

В 17.30 на главной площадке выступит кавер-группа «Балбесы», а затем — группа «Мохито».

В завершение праздника состоится дискотека.