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Жителей Пензы предупредили об изменении движения общественного транспорта по маршрутам №1Т, 33, 39, 63 и отмене троллейбусов №1

18:00 | 21.06.2023 | Общество

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Пенза, 21 июня 2023. PenzaNews. Временные изменения движения общественного транспорта №1Т, 33, 39 и 63 будут действовать в Пензе со среды, 21 июня, в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на улице Пушкина — на участке от улицы Некрасова до улицы Толстого, троллейбусы №1 пока ходить не будут. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

Жителей Пензы предупредили об изменении движения общественного транспорта по маршрутам №1Т, 33, 39, 63 и отмене троллейбусов №1. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Движение общественного транспорта будет направлено по следующим схемам: автобусы малого класса маршрутов №1Т, 33, 39, 63 с улицы 8 Марта [будут следовать] по улицам Суворова, Кулакова, Пушкина и далее по маршрутам в обоих направлениях», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что изменения будут действовать до окончания работ.

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