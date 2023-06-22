Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в День памяти и скорби Общество

Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в День памяти и скорби.

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«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики фронтового тыла! Уважаемые пензенцы! Для всех нас 22 июня — это День памяти и скорби, незабываемая трагическая страница в истории Отечества. Навсегда сохранится в памяти потомков бессмертный подвиг воинов Великой Отечественной, их мужество и героизм, беззаветная любовь к Родине», — отметил глава региона.

Он напомнил, что пензенцы с первого и до последнего дня войны, ставшей самой кровопролитной в истории человечества, самоотверженно сражались на всех фронтах.

«Они участвовали в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Сталинградом и на Курской дуге, освобождали от фашистской оккупации страны Европы, штурмовали Берлин. Неимоверным напряжением сил день и ночь их матери, жены и дети ковали во фронтовом тылу оружие Победы», — подчеркнул губернатор.

«Советский солдат, с честью пройдя через немыслимые испытания и горькие утраты, отстоял свободу и независимость Отчизны, подарил своим детям, внукам и правнукам победную весну 1945 года. Вечная слава доблестным защитникам Отечества! Низкий поклон и долгих лет жизни ветеранам! Не померкнет в веках величие подвига народа-победителя!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.