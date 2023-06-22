Пензенская делегация в День памяти и скорби приняла участие в митинге-реквиеме в Бресте Общество

Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с вице-губернатором Сергеем Федотовым приняла участие в митинге-реквиеме, который прошел на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

Фото: Pnzreg.ru

Всего в приграничный город прибыли более 30 официальных делегаций. Для Пензенской области мемориал имеет особое значение. 22 июня 1941 года уроженец пензенской земли Андрей Кижеватов, являясь начальником девятой погранзаставы, располагавшейся в Брестской крепости, одним из первых встал на защиту белорусской земли от фашистов.

Мемориальную церемонию открыло выступление камерного оркестра брестской филармонии. Прозвучали произведения Шостаковича, Баха, Альбинони, Бритена.

Программу продолжила военно-историческая реконструкция ключевых событий обороны Брестской крепости в июне-июле 1941 года.

Затем состоялось возложение цветов к Вечному огню и плитам некрополя.

Память павших воинов участники мероприятия почтили минутой молчания, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.