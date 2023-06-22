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Владимир Мутовкин обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби

10:10 | 22.06.2023 | Общество

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Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин обратился к жителям областного центра в День памяти и скорби.

Владимир Мутовкин обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«22 июня — День памяти и скорби — одна из самых трагических и горьких дат в судьбе нашей Родины и народа. 82 года назад началась Великая Отечественная война — самая кровопролитная и жестокая в истории. Она ворвалась горем и страданием в каждый дом, оставила страшный след в каждой семье. Одна общая большая беда сплотила людей, каждый был готов сражаться за победу. Тысячи пензенцев ушли на фронт. С героизмом и отвагой сражались они с врагом за мир и свободу Отечества. С не меньшей самоотверженностью наши земляки ковали победу и в тылу, без сна и отдыха трудясь на заводах, обеспечивая фронт всем необходимым», — отметил спикер гордумы.

«Сейчас, когда Отечество снова проходит через тяжелые испытания, мы особенно остро ощущаем связь с героическим прошлым, с подвигом наших отцов, дедов и прадедов. Наш долг — не дать забыть миру и последующим поколениям о преступлениях нацизма, об ужасах войны. Мы должны помнить о подвигах наших предков, воспитывая на них молодое поколение россиян», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

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