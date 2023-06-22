Олег Мельниченко принял участие в акции «Свеча памяти» в онлайн-формате Общество

Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в акции «Свеча памяти» в онлайн-формате.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня трагическая дата в истории нашей страны — День памяти и скорби. 82 года назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни миллионов россиян. С первого дня наши воины, среди которых было много наших земляков, самоотверженно сражались за Родину, не щадя себя трудились в тылу. Традиционно в этот день мы возлагаем цветы и венки к мемориалам, зажигаем свечи в память о наших героях. Сейчас, в век технологий, сделать это может каждый, даже не выходя из дома. На сайте Деньпамяти.рф можно принять участие в акции «Свеча памяти». Я тоже присоединился к ней. В этом году зажег свечу онлайн, потому что нахожусь в командировке за пределами Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 22 июня.

«В 12.15 состоится минута молчания. Давайте на мгновение отложим все дела и вспомним наших героических предков, поблагодарим их за Победу в Великой Отечественной войне. Пока мы помним о наших героях, их подвиги живы!» — добавил он.