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Федотов и Городецкий обсудили перспективы сотрудничества Пензенской и Брестской областей

16:29 | 22.06.2023 | Общество

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Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Рабочая встреча вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова и заместителя председателя брестского облисполкома Дмитрия Городецкого состоялась в рамках визита делегации региона в Белоруссию.

Федотов и Городецкий обсудили перспективы сотрудничества Пензенской и Брестской областей

Фото: Pnzreg.ru

Стороны отметили, что между Пензой и Брестом налажено взаимодействие в сферах экономики, культуры, образования, спорта и туризма.

Особое внимание участники встречи уделили совместной работе по патриотическому воспитанию молодежи: был рассмотрен вопрос организации экскурсионных поездок для пензенских и брестских школьников.

«У нас идет строительство патриотического центра. В нем будут интерактивные учебные классы, спортивное ядро, предусмотрены спальные корпуса. Хотелось бы, чтобы ребята из Пензенской области побывали в этом центре», — сказал Дмитрий Городецкий.

Сергей Федотов поддержал его инициативу.

«У нас много кадетских классов. Поддержу вас именно в части идеологии. Любой план, написанный на бумаге, надо наполнять смыслами, формальный подход недопустим», — цитирует вице-губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.

Для корректировки планов было решено организовывать видеомосты с участием глав профильных министерств. Также Сергей Федотов пригласил белорусских коллег посетить Пензенскую область.

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