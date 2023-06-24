Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем молодежи Общество

Пенза, 24 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем молодежи, который отмечается в России в последнюю субботу июня.

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«Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником — Днем молодежи! Молодость — это замечательная пора смелых замыслов и свершений, время выбора будущей профессии, первых шагов к научным, творческим и спортивным высотам. Радует, что многие из вас стремятся креативно мыслить и поступать по-новому, не боясь перемен, отказываться от сложившихся стереотипов, смело браться за решение стратегических инновационных задач», — обратился глава региона к представителям молодого поколения.

Он напомнил, что в 2022 году 165 пензенцев стали участниками форумной кампании, по результатам которой активисты добились весомой грантовой поддержки.

«Ваши проекты направлены на развитие интереса к точным наукам, истории и краеведению, на благоустройство городов и населенных пунктов области. Все они являются отличной стартовой площадкой для дальнейшего профессионального роста», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что трудно переоценить значение плодотворной деятельности поисковых и строительных отрядов, а также волонтерского движения.

«Уверен, что достижения каждого из вас станут общим успехом Отчизны, укрепят ее социально-экономический потенциал и международный авторитет. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.