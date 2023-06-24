Александр Басенко поздравил пензенцев с Днем молодежи Общество

Пенза, 24 июня 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поздравил жителей города с Днем молодежи, который отмечается в России в последнюю субботу июня.

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«Сердечно поздравляю вас с праздником юности, энергии и неиссякаемого оптимизма! За юношами и девушками будущее России. С уверенностью могу сказать, что судьба Отчизны в надежных руках: молодые люди не боятся инициативы, проявляют интерес не только к науке, образованию, спорту, творчеству, но и к общественной деятельности. Об этом свидетельствует количество юных пензенцев, состоящих в волонтерских движениях, отрядах содействия полиции «Тигр», молодежном парламенте», — обратился Александр Басенко к пензенцам.

Он добавил, что сегодняшний день для многих «подводит черту детства и знаменует начало самостоятельной жизни».

«Более 2 тыс. вчерашних школьников получат важный документ в своей жизни — аттестат о среднем образовании. Особую признательность хочется выразить самым близким и дорогим выпускникам людям — учителям и родителям. Спасибо за вашу чуткость, терпение, за бесценный вклад в образование ребят и поддержку. Во всех достигнутых ими успехах, несомненно, огромная ваша заслуга», — подчеркнул глава города.

Он пожелал молодым людям найти свое место в жизни, стать хорошими людьми и достойными представителями страны.

«Верьте в свои силы! У вас все получится!» — цитирует Александра Басенко пресс-служба мэрии.