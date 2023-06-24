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Владимир Мутовкин поздравил пензенских выпускников с окончанием школы

11:01 | 24.06.2023 | Общество

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Пенза, 24 июня 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил выпускников с окончанием школы.

Владимир Мутовкин поздравил пензенских выпускников с окончанием школы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вы прошли нелегкий и долгий путь длиною в 11 лет, позади остались уроки, зачеты, экзамены. Сегодня вы прощаетесь с друзьями и учителями, со школой и детством. Впереди вас ждет взрослая жизнь, полная открытий, ярких событий, взрослых и самостоятельных решений. Перед каждым из вас лежит множество дорог, и я верю, что вы сможете выбрать правильную, преодолеть любые трудности и добьетесь поставленных целей», — отметил спикер гордумы.

Он призвал выпускников быть добрыми, справедливыми, терпеливыми и внимательными к окружающим, требовательными к себе и при любых обстоятельствах оставаться людьми.

«Убежден, что в недалеком будущем вы внесете свой достойный вклад в процветание сурской земли и города Пензы, прославив наш регион, а учителя и родители будут по праву гордиться вами. От всей души желаю всем вам здоровья, счастья, мира, добра, неугасаемого оптимизма, успехов в реализации планов и замыслов на самостоятельном жизненном пути и, конечно же, удачного поступления в высшие учебные заведения! Пусть учеба в вузе будет увлекательной и интересной! В добрый путь!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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