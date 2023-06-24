Мельниченко призвал пензенских бойцов ЧВК «Вагнер» не позорить свои имена преступным участием в мятеже Общество

Пенза, 24 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в обращении к жителям региона призвал пензенцев, которые служат в рядах ЧВК «Вагнер», не позорить свои имена преступным участием в мятеже.

Фото: Pnzreg.ru

«Дорогие земляки! Сегодня ночью я вернулся из зоны СВО. Проехал по блокпостам, подразделениям, где служат наши — пензенские, ульяновские и башкирские ребята. Видел масштабы последствий разрушения Каховской ГЭС. Пообщался с военнослужащими. Убедился в их силе духа и боевом настрое, способности решить все вопросы, стоящие перед специальной военной операцией. Организованный руководством ЧВК «Вагнер» мятеж будет подавлен. Все, кто в нем участвовал, должны быть привлечены к ответственности. Призываю пензенцев, служащих в рядах ЧВК «Вагнер», не идти на поводу у тех, кто использует вас «втемную». Вы героически воевали на самых ответственных участках СВО. Ваши имена вписаны в историю, не позорьте их преступным участием в мятеже», — говорится в обращении пензенского губернатора, распространенном пресс-службой облправительства.

«Мы не имеем права сеять раскол между армией и подразделениями ЧВК. Армия, подразделения ЧВК, добровольцы, Росгвардия, МВД и ФСБ выполняют единую задачу в рамках специальной военной операции. Правота верховного главнокомандующего состоит в том, что любые попытки мятежа должны быть жестко пресечены. У каждого есть шанс не становиться преступником. Достойно выполнить все задачи СВО», — подчеркнул глава региона.

Он также попросил жителей Пензенской области соблюдать выдержку и спокойствие.

«Мы не позволим разрушить нашу страну. Враг, в том числе и внутренний, будет выявлен и уничтожен. Победа будет за нами!» — резюмировал Олег Мельниченко.