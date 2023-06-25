В краеведческом музее начала работу выставка «Пензенская школа гражданской авиации — первая в СССР» Общество

Пенза, 25 июня 2023. PenzaNews. Выставка «Пензенская школа гражданской авиации — первая в СССР», которая приурочена к 100-летию авиационно-спортивного клуба ДОСААФ имени Героя СССР В.С. Гризодубовой, начала работу в краеведческом музее.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, в экспозицию вошли архивные документы, предоставленные авиационно-спортивным клубом Пензы, и фотографии из фондов краеведческого музея.

Также посетители могут увидеть китель генерала-лейтенанта Ивана Мещерякова, который закончил пензенскую школу гражданской авиации в 1930-х годах, а после Великой Отечественной войны участвовал в разработке командно-измерительных систем космических средств обороны и системы «ГЛОНАСС».

На церемонии открытия выставки своими воспоминаниями о первых полетах поделились действующий врач авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Николай Петрухин, мастер спорта по планерному спорту, чемпион России Михаил Удалов и ветеран авиаспортклуба Пензы Игорь Фролов, который является автором-составителем книги «От авиатехнического кружка к авиаспорту».

Выставка будет работать до 23 июля.