Жительница Колышлейского района благодаря вмешательству прокуратуры получила необходимое лекарство и средства диагностики Общество

Пенза, 25 июня 2023. PenzaNews. Женщина-инвалид, проживающая в Колышлейском районе Пензенской области, получила жизненно необходимое лекарство и средства диагностики благодаря вмешательству прокуратуры.

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«Прокуратура Колышлейского района Пензенской области провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав на лекарственное обеспечение. Установлено, что заявительница состоит на диспансерном учете в районной больнице с диагнозом «Сахарный диабет», в связи с чем имеет право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и средствами диагностики. В нарушение требований закона необходимым лекарством и тест-полосками для определения уровня глюкозы в крови женщина своевременно обеспечена не была», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что в связи с этим был подан иск о возложении на районную больницу обязанности обеспечить женщину необходимым лекарством и средствами диагностики в соответствии с медицинскими показаниями.

«Судом требования прокуратуры удовлетворены. После прокурорского вмешательства женщина получила жизненно важное лекарство и средства диагностики», — сказано в тексте.