22:32:45 Воскресенье, 25 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе отметили 80-летие артинститута и очередной выпуск курсантов

14:26 | 25.06.2023 | Общество

Печать

Пенза, 25 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Пензенского артиллерийского инженерного института – филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева и очередному выпуску курсантов.

В Пензе отметили 80-летие артинститута и очередной выпуск курсантов

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензенском артиллерийском инженерном институте сегодня двойной праздник — выпускной и юбилей. Поздравить преподавателей и курсантов с 80-летием вуза приехал врио начальника Военной академии материально-технического обеспечения генерал-майор Владимир Борисович Коновалов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 25 июня.

Олег Мельниченко отметил, что пензенский артинститут — одно из ведущих учебных заведений Минобороны России по подготовке специалистов ракетно-артиллерийского вооружения.

«Из его стен вот уже 80 лет выходят квалифицированные военнослужащие, которые в разные годы достойно защищали Родину. Делают это они и теперь, в зоне специальной военной операции, проявляя мужество и патриотизм», — констатировал он.

Губернатор обратил внимание не только на боевые, но и на научные достижения курсантов.

«В этом году по итогам всероссийского конкурса лучших научных работ три курсанта были награждены премией министра обороны и шесть удостоены грамоты министра обороны», — сообщил Олег Мельниченко.

По его словам, в ходе торжественного построения на плацу собрались выпускники прошлых лет, которые с теплотой отзывались о годах учебы, делились успехами и благодарили своих преподавателей.

«Еще раз убедился в том, что пензенский артинститут — это одна большая семья, которая сейчас объединяет не только россиян, но и граждан других стран. В Пензе учатся ребята из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Камеруна, Гвинеи, Вьетнама и других стран. Благодарю педагогов, офицеров, всех, кто вкладывает душу, обучая курсантов тонкостям профессии. Желаю коллективу, курсантам и выпускникам крепкого здоровья и успехов в служении Отечеству», — подчеркнул губернатор.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе шесть человек осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пособия по безработице
В дендрарии имени Г.Ф. Морозова вырублено более 30 аварийных деревьев Жительница Никольска в надежде заработать на инвестициях лишилась более 1,6 млн. рублей
В Пензе по материалам прокурорской проверки возбуждено дело в отношении директора учреждения допобразования Банк «Кузнецкий» запустил трансграничные переводы с карты на карту
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама