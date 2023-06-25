В Пензе отметили 80-летие артинститута и очередной выпуск курсантов Общество

Пенза, 25 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Пензенского артиллерийского инженерного института – филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева и очередному выпуску курсантов.

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензенском артиллерийском инженерном институте сегодня двойной праздник — выпускной и юбилей. Поздравить преподавателей и курсантов с 80-летием вуза приехал врио начальника Военной академии материально-технического обеспечения генерал-майор Владимир Борисович Коновалов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 25 июня.

Олег Мельниченко отметил, что пензенский артинститут — одно из ведущих учебных заведений Минобороны России по подготовке специалистов ракетно-артиллерийского вооружения.

«Из его стен вот уже 80 лет выходят квалифицированные военнослужащие, которые в разные годы достойно защищали Родину. Делают это они и теперь, в зоне специальной военной операции, проявляя мужество и патриотизм», — констатировал он.

Губернатор обратил внимание не только на боевые, но и на научные достижения курсантов.

«В этом году по итогам всероссийского конкурса лучших научных работ три курсанта были награждены премией министра обороны и шесть удостоены грамоты министра обороны», — сообщил Олег Мельниченко.

По его словам, в ходе торжественного построения на плацу собрались выпускники прошлых лет, которые с теплотой отзывались о годах учебы, делились успехами и благодарили своих преподавателей.

«Еще раз убедился в том, что пензенский артинститут — это одна большая семья, которая сейчас объединяет не только россиян, но и граждан других стран. В Пензе учатся ребята из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Камеруна, Гвинеи, Вьетнама и других стран. Благодарю педагогов, офицеров, всех, кто вкладывает душу, обучая курсантов тонкостям профессии. Желаю коллективу, курсантам и выпускникам крепкого здоровья и успехов в служении Отечеству», — подчеркнул губернатор.