Сотрудники банка «Кузнецкий» приняли участие в донорской акции Общество

Пенза, 27 июня 2023. PenzaNews. Более 30 сотрудников пензенского банка «Кузнецкий» приняли участие в корпоративной донорской акции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Было сдано свыше 15 литров крови», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что для удобства персонала мобильный пункт забора крови был размещен у головного офиса банка на улице Красной в Пензе, что позволило сотрудникам, не отлучаясь надолго от работы, присоединиться к донорскому движению.

«Мы рады, что культура корпоративного донорства заняла достойное место в социальной политике банка. Большинство сотрудников, сдавших кровь, сделали это повторно. Я горжусь такой небезразличной жизненной позицией нашего коллектива», — прокомментировал председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.