Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Общество

Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

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«Уважаемые мусульмане Пензенской области! Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! На протяжении веков этот священный для мусульман праздник олицетворяет добрые намерения всех, кто исповедует идеалы добра и милосердия, верность традициям предков, крепкую семью, здоровый образ жизни. Именно эти вечные духовные ценности укрепляют в людях надежду на лучшее будущее, способствуют взаимопониманию между народами», — отметил глава региона.

«Убежден, что и в дальнейшем нравственные идеи светлой религии ислама будут играть важную роль в упрочении гражданского мира и согласия, стабильности в обществе», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал мусульманам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех делах и начинаниях.