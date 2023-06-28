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Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

10:00 | 28.06.2023 | Общество

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Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые мусульмане Пензенской области! Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! На протяжении веков этот священный для мусульман праздник олицетворяет добрые намерения всех, кто исповедует идеалы добра и милосердия, верность традициям предков, крепкую семью, здоровый образ жизни. Именно эти вечные духовные ценности укрепляют в людях надежду на лучшее будущее, способствуют взаимопониманию между народами», — отметил глава региона.

«Убежден, что и в дальнейшем нравственные идеи светлой религии ислама будут играть важную роль в упрочении гражданского мира и согласия, стабильности в обществе», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал мусульманам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех делах и начинаниях.

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