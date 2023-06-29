Владимир Мутовкин поздравил выпускников пензенского агропромышленного колледжа с получением дипломов Общество

Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил выпускников агропромышленного колледжа с окончанием учебы и получением дипломов.

Фото: Pgduma.ru

Торжественное мероприятие состоялось в доме молодежи в четверг, 29 июня.

Выступая перед собравшимися, спикер гордумы пожелал молодым людям реализоваться в выбранной ими профессии и достичь тех высот, которые они определили для себя.

«Ставьте смелые цели, идите по жизненному пути уверенно и не останавливайтесь перед трудностями! Своими знаниями, энергией, целеустремленностью вы можете сделать многое для развития нашего города, области и всей страны!» — напутствовал он.

Обращаясь к педагогам колледжа, Владимир Мутовкин поблагодарил их за то, что они всегда были рядом, отдавая молодым людям свои знания и вкладывая в их обучение душу и сердце.

В ходе мероприятия выпускникам, отличившимся в учебе и общественной жизни, были вручены благодарности, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.