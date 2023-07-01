Жильцы нового многоквартирного дома в Пензе около полугода были лишены возможности пользоваться газом — прокуратура Общество

Пенза, 1 июля 2023. PenzaNews. Жильцы нового многоквартирного дома на улице Героя России Сергеева в Пензе около полугода были лишены возможности пользоваться газом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе проверки по опубликованной в сети интернет информации об отсутствии газоснабжения в квартирах вновь возведенного многоквартирного дома по улице Героя России Сергеева в Пензе органы прокуратуры области организовали и провели проверки застройщика, подрядной, управляющей и газораспределительной организаций. Установлено, что при вводе в эксплуатацию указанного дома муниципальным заказчиком — МКУ «УКС города Пензы» — вопреки требованиям законодательства не был заключен договор на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования (214 газовых плит), не обеспечен доступ представителей газораспределительной организации во все жилые помещения, не организованы мероприятия по продувке построенного внутреннего газопровода газом и первичному пуску газа в газоиспользующее оборудование. Вследствие бездействия заказчика переселенцы из аварийного жилищного фонда и лица из категории детей-сирот около полугода были лишены возможности пользоваться газом», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокуратура Октябрьского района Пензы внесла главе города представление об устранении нарушений законодательства и направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«В результате прокурорского вмешательства ответственными должностными лицами приняты меры к проведению работ по пуску газа в газоиспользующее оборудование, благодаря чему обеспечена газификация 147 квартир. С собственниками и нанимателями оставшихся жилых помещений проводится работа в целях обеспечения доступа в их квартиры для активации газового оборудования. По итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», — поясняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что полное восстановление прав переселенцев из аварийного жилищного фонда и детей-сирот, а также ход расследования уголовного дела находятся на контроле органов прокуратуры Пензенской области.