В Пензенской области более 100 мужчин оформили отпуск по уходу за ребенком Общество

Пенза, 1 июля 2023. PenzaNews. 105 мужчин из Пензенской области находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Социального фонда России.

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«В Пензенской области наблюдается увеличение количества отцов, желающих заниматься воспитанием детей сразу после их рождения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года папы стали уходить в декрет в два раза чаще», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что желание мужчины оформить декрет может возникнуть в различных ситуациях, в том числе если его доходы значительно меньше, чем у супруги.

«Пока отец в отпуске, за ним сохраняется его место работы и период декрета засчитывается в трудовой стаж. Можно использовать декретный отпуск полностью или частями — как будет удобнее. Кроме того, отец может получать пособие, но при этом трудиться в условиях неполного рабочего дня», — поясняется в сообщении.