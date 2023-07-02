Подготовлена документация для проведения работ по сохранению здания XIX века на улице Суворова в Пензе Общество

Пенза, 2 июля 2023. PenzaNews. Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, XIX век», расположенного на улице Суворова в Пензе в районе пересечения с улицей Московской, поступила на согласование в региональное министерство по охране памятников истории и культуры. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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«Дом кирпичный, двухэтажный, под вальмовой крышей. Широкие пилястры и фигурные аттики выделяют угловую часть дома, входы и проезд во двор. Прямоугольные с лучковыми перемычками окна первого этажа угловой части имеют массивные лучковые сандрики; окна второго этажа — арочные. Пластическая обработка фасадов выполнена кирпичной выкладкой», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что подготовленным проектом предусмотрено восстановление внешнего облика объекта и его особенностей, усиление и ремонт несущих конструкций, а также приспособление под современное использование.