Олег Мельниченко поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником Общество

Пенза, 3 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с Днем ГИБДД МВД России, который отмечается 3 июля.

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«Ваша плодотворная деятельность имеет важнейшее общественное значение. Она служит не только надежным залогом улучшения ситуации на дорогах, снижения количества ДТП, но прежде всего это ответственная социальная миссия, направленная на сбережение жизни и здоровья пешеходов и водителей. И вы достойно ее выполняете», — подчеркнул глава региона.

«В этот торжественный день выражаю вам искреннюю признательность за добросовестный труд, профессионализм, самоотдачу, стойкость и мужество, верность делу, которому вы посвятили жизнь!» — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам и ветеранам Госавтоинспекции крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.