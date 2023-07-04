Пензенская делегация в Астане посадила тополь в знак развития братских отношений Общество

Пенза, 4 июля 2023. PenzaNews. Пензенская делегация, которую возглавляет губернатор Олег Мельниченко, посадила в Астане тополь в знак развития братских отношений.

Фото: Pnzreg.ru

«На форуме, посвященном 25-летию столицы Казахстана, вместе с заместителем председателя правительства Пензенской области Алексеем Владимировичем Костиным, министром культуры и туризма региона Сергеем Вячеславовичем Бычковым, главой Пензы Александром Николаевичем Басенко и депутатом Законодательного собрания Пензенской области Артемом Анатольевичем Спиридоновым принял участие в акции по высадке тополей. [...] Теперь в центре Астаны рядом со знаменитой сферой «Нур-Алем» будет расти дерево, которое посадили пензенцы», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 4 июля.

«Омск, Пенза, Баку, Бишкек, Рабат, Бразилиа, Ашхабад, Минск, Душанбе, Белград, Ташкент, Сиань — целая аллея! Она будет олицетворять развитие братских отношений между странами. Кстати, одно из значений тополя в геральдике — надежда и преемственность», — подчеркнул глава региона.

Он добавил также, что рядом с каждым деревом установлена именная табличка, поэтому пензенцы, которые приедут в Казахстан, смогут узнать «родной» тополь.