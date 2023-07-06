В связи с жаркой погодой Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дорогах Общество

Пенза, 6 июля 2023. PenzaNews. Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области призывает водителей быть аккуратнее на дорогах в связи с жаркой погодой.

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«Повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в эти дни нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Прежде всего, следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора. В такие дни необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья, если присутствует головокружение, слабость, головная боль, то следует остановиться — продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно. Также из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому нужно обязательно возить с собой соответствующие медикаменты. Ни в коем случае в жаркую погоду не оставляйте в салоне автомобиля детей и домашних животных», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Госавтоинспекции.

В нем напоминается, что в соответствии с ПДД водителю запрещено управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

«Вероятность дорожно-транспортного происшествия и тяжесть его последствий возрастает при управлении транспортным средством в состоянии утомления. [...] Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям при наступлении признаков состояния утомления незамедлительно прекратить дальнейшее движение и возобновить его только после отдыха», — сказано в тексте.