14:03:15 Четверг, 6 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда»

10:28 | 06.07.2023 | Общество

Печать

Пенза, 6 июля 2023. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда», проведенного на дорогах субъекта федерации совместно с региональным УМВД при силовой поддержке Росгвардии в период с 23 по 30 июня.

В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено местонахождение 7 граждан, находящихся в федеральном розыске (лица переданы инициаторам розыска); выявлено 14 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

В нем указано, что из незаконного оборота изъято более 3 граммов наркотических веществ синтетического и растительного происхождения.

«Выявлено 59 лиц, осуществлявших международные автомобильные грузоперевозки по территории Пензенской области с нарушением действующего законодательства. Данные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 352 тыс. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что выявлено 58 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения; они привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ.

Кроме того, в сообщении сказано, что в рамках спецоперации возбуждено два уголовных дела, к административной ответственности привлечено 2 тыс. 285 лиц.

Новости партнеров
Читайте также
В Никольске будут судить двух мужчин, которые ворвались в дом, избили отца с сыном и повредили автомобиль В Заречном водитель автомобиля «Toyota Corolla» сбил велосипедиста
Число заболевших корью в селе Средняя Елюзань увеличилось до 19 В Пензе полиция разыскивает водителя, сбившего животное
В Сердобском районе выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина Пензенская пенсионерка в надежде получить дополнительный доход лишилась около 300 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама