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«ЭнергосбыТ Плюс» предупредил жителей Пензы о случаях мошеннических действий

16:15 | 06.07.2023 | Общество

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Пенза, 6 июля 2023. PenzaNews. Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») предупредил клиентов о случаях мошеннических действий, целью которых является хищение денежных средств.

«ЭнергосбыТ Плюс» предупредил жителей Пензы о случаях мошеннических действий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С неустановленных номеров жителям города начали поступать звонки с просьбой перевести деньги в счет оплаты долга за отопление и горячую воду. При этом злоумышленники представляются сотрудниками энергокомпании. «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание, что оплата коммунальных услуг производится только по номеру лицевого счета, указанного в квитанции. Все вопросы специалистам клиенты могут задать на сайте Penza.esplus.ru или в офисе обслуживания», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем также содержится призыв к пензенцам предупредить своих пожилых родственников о мошеннических схемах.

«Если вы стали жертвой преступления или попытки его совершения, необходимо сообщить об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного телефона — 102) или обратившись в ближайший отдел», — сказано в пресс-релизе.

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